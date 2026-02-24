Війна в Україні вийшла на новий рівень, - Financial Times

Навіть на значній відстані від лінії фронту будь-яка помилка може коштувати життя. Нова реальність війни на сході України змінила тактику армії, логістику і саме поняття тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times .

Війна дронів і нова небезпечна зона

За даними видання, вже за десятки хвилин їзди від російських позицій будь-яка активність може стати смертельно небезпечною.

Над позиціями постійно працюють гелікоптери, а поля перетинають лінії оптоволоконного зв'язку, які використовуються для управління технікою і безпілотниками.

Пікапи, на яких пересуваються військові, захищають металевими конструкціями, намагаючись знизити ризик удару.

У прифронтових районах інфраструктура також адаптується до загрози. У Херсоні над дорогами та лікарнями натягують захисні сітки, щоб зменшити небезпеку атак із повітря.

Пересування тільки вночі

Поблизу лінії зіткнення звичний рух практично зник. Військові виходять на позиції вночі, використовують антитеплові плащі або чекають густого туману.

Постачання продовольства і спорядження часто доставляють безпілотники, а евакуацію поранених іноді проводять роботизовані системи.

Ветеран морської піхоти і керівник фонду Come Back Alive Тарас Чмут назвав те, що відбувається, "зоною смерті".

"Війна змінилася радикальним чином. І щомісяця зона смерті збільшується. Європейцям це все ще важко зрозуміти".

FPV-дрони змінюють фронт

Головну роль у новій тактиці відіграють FPV-дрони, які відстежують транспорт і атакують його з високою точністю. У результаті звичайні машини майже зникли з районів поруч із фронтом.

Представник 93-ї бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова зазначила, що в найближчій зоні бойових дій транспорт практично не використовується.

Щоб захистити дороги, над ними натягують кілометри сіток, формуючи своєрідні тунелі. Однак навіть такий захист не гарантує безпеки.

Нові технології та незвичайні тактики

Фронт став полігоном для випробування сучасних засобів боротьби та протидії. Активно застосовується радіоелектронна боротьба, яка глушить сигнали управління дронами.

У відповідь російські сили використовують безпілотники на довгих оптоволоконних кабелях - іноді до 40 кілометрів - які не схильні до радіоперешкод.

Класичні бронеколонни практично зникли. Військові все частіше використовують прості методи захисту: озброєні пікапи, зброю для перехоплення дронів сіткою та інші імпровізовані рішення.

Водночас фіксуються і незвичайні способи атак - від пересування невеликими групами під маскуванням до використання мотоциклів, баггі та навіть коней.