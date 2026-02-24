Война в Украине вышла на новый уровень, - Financial Times
Даже на значительном расстоянии от линии фронта любая ошибка может стоить жизни. Новая реальность войны на востоке Украины изменила тактику армии, логистику и само понятие тыла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.
Война дронов и новая опасная зона
По данным издания, уже в десятках минут езды от российских позиций любая активность может стать смертельно опасной.
Над позициями постоянно работают вертолеты, а поля пересекают линии оптоволоконной связи, используемые для управления техникой и беспилотниками.
Пикапы, на которых передвигаются военные, защищают металлическими конструкциями, пытаясь снизить риск удара.
В прифронтовых районах инфраструктура также адаптируется к угрозе. В Херсоне над дорогами и больницами натягивают защитные сетки, чтобы уменьшить опасность атак с воздуха.
Передвижение только ночью
Вблизи линии соприкосновения привычное движение практически исчезло. Военные выходят на позиции ночью, используют антитепловые плащи или ждут густого тумана.
Поставки продовольствия и снаряжения часто доставляют беспилотники, а эвакуацию раненых иногда проводят роботизированные системы.
Ветеран морской пехоты и руководитель фонда Come Back Alive Тарас Чмут назвал происходящее "зоной смерти".
"Война изменилась радикальным образом. И каждый месяц зона смерти увеличивается. Европейцам это все еще трудно понять".
FPV-дроны меняют фронт
Главную роль в новой тактике играют FPV-дроны, которые отслеживают транспорт и атакуют его с высокой точностью. В результате обычные машины почти исчезли из районов рядом с фронтом.
Представитель 93-й бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова отметила, что в ближайшей зоне боевых действий транспорт практически не используется.
Чтобы защитить дороги, над ними натягивают километры сеток, формируя своеобразные туннели. Однако даже такая защита не гарантирует безопасности.
Новые технологии и необычные тактики
Фронт стал полигоном для испытания современных средств борьбы и противодействия. Активно применяется радиоэлектронная борьба, которая глушит сигналы управления дронами.
В ответ российские силы используют беспилотники на длинных оптоволоконных кабелях — иногда до 40 километров — которые не подвержены радиопомехам.
Классические бронеколонны практически исчезли. Военные все чаще используют простые методы защиты: вооруженные пикапы, оружие для перехвата дронов сеткой и другие импровизированные решения.
Одновременно фиксируются и необычные способы атак — от передвижения небольшими группами под маскировкой до использования мотоциклов, багги и даже лошадей.
Напоминаем, что духовный советник президента США Марк Бернс заявил, что преступления российских военных в Украине не могут быть проигнорированы или вынесены за рамки возможных мирных переговоров.
По его словам, происходящее следует рассматривать не просто как войну, а как целенаправленную кампанию террора против мирного населения. Он отметил, что речь идет о систематических ударах по гражданской инфраструктуре, включая больницы и школы, гибели детей и ситуациях, когда родители во время атак не способны защитить своих близких.
Отметим, что глава ОП Украины Кирилл Буданов заявил, что переговорный процесс между Украиной и Россией постепенно подходит к этапу, когда сторонам придется принимать окончательные решения.