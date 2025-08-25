Війна в Україні виявилася великим конфліктом особистостей, - Трамп

Трамп намагається завершити війну в Україні

Нагадаємо, з першого дня на посаді президента США Дональд Трамп намагається завершити війну Росії проти України.

Раніше посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп володіє низкою механізмів для сприяння мирному врегулюванню війни між Росією та Україною.

"У президента Трампа ще багато карт, які він може використати. Очевидно, ми постачаємо зброю НАТО, продаємо американські озброєння нашим союзникам по НАТО та Канаді, які потім передають їх Україні. Це безумовно можна посилити, і процес йде дуже добре", - зазначив він.

Наразі головним питанням залишається те, чи вдасться організувати зустріч президента України володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Адже, попри готовність Києва і намагання адміністрації Трампа організувати такий саміт, у Кремлі не виявляють справжнього бажання у перемовинах на найвищому рівні.

Більше про ці події читайте в матеріалі РБК-Україна "Зеленський у США, Путін тягне час. Головне про мирні переговори за тиждень".