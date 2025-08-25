Война в Украине оказалась большим конфликтом личностей, - Трамп

Трамп пытается завершить войну в Украине

Напомним, с первого дня на посту президента США Дональд Трамп пытается завершить войну России против Украины.

Ранее посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп обладает рядом механизмов для содействия мирному урегулированию войны между Россией и Украиной.

"У президента Трампа еще много карт, которые он может использовать. Очевидно, мы поставляем оружие НАТО, продаем американские вооружения нашим союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине. Это безусловно можно усилить, и процесс идет очень хорошо", - отметил он.

Сейчас главным вопросом остается то, удастся ли организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Ведь, несмотря на готовность Киева и попытки администрации Трампа организовать такой саммит, в Кремле не проявляют настоящего желания в переговорах на высшем уровне.

