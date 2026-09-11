Війна в Україні вартувала Росії півмільйона загиблих солдат, - розвідка Британії

У повномасштабній війні проти України загинуло вже близько півмільйона російських військовослужбовців. Загальні ж втрати армії РФ, враховуючи поранених, сягнули 1,5 мільйона осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Величезні втрати за мізерний прогрес

Британська військова розвідка вказує, що переважну більшість цих втрат Росія зазнала починаючи з січня 2023 року.

При цьому за цей час загарбникам вдалося захопити лише додаткові 2% території України.

"Я вважаю, що ці цифри чітко ілюструють безглузде та марне витрачання людського життя заради такого незначного прогресу та проти такої незаконної мети Путіна", - наголосив начальник Штабу оборони Великої Британії, маршал авіації Річард Найтон.

Він також додав, що півмільйона загиблих означає, що стільки ж сімей по всій Росії більше ніколи не побачать своїх батьків, синів, братів чи чоловіків.

Вплив на економіку та цілі Кремля

За даними британського командування, тривала війна завдала важкого удару по російській економіці. Вона призвела до уповільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту та постійно високої інфляції.

Водночас західні посадовці констатують, що попри колосальні втрати та економічні проблеми, російський диктатор Володимир Путін досі не відмовився від своєї головної мети - повністю підпорядкувати Україну сфері впливу Москви.

Що відомо про тривалість війни

Росія веде повномасштабну війну проти України вже понад 1660 днів. Це означає, що нинішні бойові дії тривають для РФ довше, ніж її участь у Першій чи Другій світових війнах.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що за останні місяці середньодобові втрати російських військ на фронті в Україні досягли рекордно високих показників від початку повномасштабного вторгнення.