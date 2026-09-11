Война в Украине стоила России полмиллиона погибших солдат, - разведка Британии

В полномасштабной войне против Украины погибло уже около полумиллиона российских военнослужащих. Общие же потери армии РФ, учитывая раненых, составили 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Огромные потери за скудный прогресс

Британская военная разведка указывает, что подавляющее большинство этих потерь Россия понесла начиная с января 2023 года.

При этом за это время захватчикам удалось захватить только дополнительные 2% территории Украины.

"Я считаю, что эти цифры четко иллюстрируют бессмысленное и бесполезное расходование человеческой жизни ради столь незначительного прогресса и против столь незаконной цели Путина", - подчеркнул начальник Штаба обороны Великобритании, маршал авиации Ричард Найтон.

Он также добавил, что полмиллиона погибших означает, что столько же семей по всей России больше никогда не увидят своих родителей, сыновей, братьев или мужчин.

Воздействие на экономику и цели Кремля

По данным британского командования, длительная война нанесла тяжелый удар по российской экономике. Она привела к замедлению экономического роста, ослаблению потребительского спроса и постоянно высокой инфляции.

В то же время западные чиновники констатируют, что, несмотря на колоссальные потери и экономические проблемы, российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отказался от своей главной цели - полностью подчинить Украину сфере влияния Москвы.

Что известно о продолжительности войны

Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже более 1660 дней. Это означает, что нынешние боевые действия для РФ продолжаются дольше, чем ее участие в Первой или Второй мировых войнах.

Ранее в разведке Британии сообщалось, что за последние месяцы среднесуточные потери российских войск на фронте в Украине достигли рекордно высоких показателей с начала полномасштабного вторжения.