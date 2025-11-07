"Війна в Україні - наш учитель". Німеччина вивчає особливості вторгнення РФ

"Росія ніколи не повинна припускати, що вона може виграти війну проти НАТО, або одного з членів альянсу", - заявив начальник оборони Німеччини.

За його словами, країнам НАТО, і Німеччині зокрема, потрібно вивчити уроки, отримані з війни в Україні, адаптувати їх для себе та відповідно розробити власні концепції та структури.

"Війна в Україні – наш учитель. Москва очікувала швидкої перемоги, коли вторглася до свого сусіда у 2022 році", - додав Броєр.

Він також підкреслив, що важливо запобігти повторенню подібного прорахунку Росії. Росія ніколи не повинна припускати, що вона може виграти війну проти НАТО, або однієї країни НАТО.