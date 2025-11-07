"Війна в Україні - наш учитель". Німеччина вивчає особливості вторгнення РФ

Німеччина вивчає хід масштабного вторгнення Росії в Україну, щоб у майбутньому не дати Кремлю очікування швидкої перемоги у майбутніх конфліктах.
Про це заявив начальник оборони Німеччини Карстен Броєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Росія ніколи не повинна припускати, що вона може виграти війну проти НАТО, або одного з членів альянсу", - заявив начальник оборони Німеччини.
За його словами, країнам НАТО, і Німеччині зокрема, потрібно вивчити уроки, отримані з війни в Україні, адаптувати їх для себе та відповідно розробити власні концепції та структури.
"Війна в Україні – наш учитель. Москва очікувала швидкої перемоги, коли вторглася до свого сусіда у 2022 році", - додав Броєр.
Він також підкреслив, що важливо запобігти повторенню подібного прорахунку Росії. Росія ніколи не повинна припускати, що вона може виграти війну проти НАТО, або однієї країни НАТО.
Армія Німеччини поставила за мету наростити кількість військовослужбовців із 62 до 100 тисяч до 2029 року, щоб виконати нові вимоги НАТО і підвищити готовність до загрози РФ.
Німеччина вже почала збільшувати свої зобов'язання перед союзниками у Східній Європі, зокрема, створивши німецьку бригаду в Литві, чисельність якої становитиме близько 5 тисяч військовослужбовців.
Нагадаємо, 11 вересня в Німеччині вперше за довгий час протестували сирени для оповіщення населення про небезпеку. До кінця року в Берліні планують активувати 450 сирен.
Також ми повідомляли, що армія ФРН розробила стратегічний документ, у якому визначила Росію "екзистенціальною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.