RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Война в Украине - наш учитель". Германия изучает особенности вторжения РФ

Фото: начальник обороны Германии Карстен Бройер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия изучает ход масштабного вторжения России в Украину, чтобы в будущем не дать Кремлю ожидания быстрой победы в будущих конфликтах.

Об этом заявил начальник обороны Германии Карстен Бройер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО, или одного из членов альянса", - заявил начальник обороны Германии.

По его словам, странам НАТО, и Германии в частности, нужно изучить уроки, полученные из войны в Украине, адаптировать их для себя и соответственно разработать собственные концепции и структуры.

"Война в Украине - наш учитель. Москва ожидала быстрой победы, когда вторглась к своему соседу в 2022 году", - добавил Бройер.

Он также подчеркнул, что важно предотвратить повторение подобного просчета России. Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО, или одной страны НАТО.

 

Германия готовится к возможному нападению РФ

Армия Германии поставила цель нарастить количество военнослужащих с 62 до 100 тысяч к 2029 году, чтобы выполнить новые требования НАТО и повысить готовность к угрозе РФ.

Германия уже начала увеличивать свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, в частности, создав немецкую бригаду в Литве, численность которой составит около 5 тысяч военнослужащих.

Напомним, 11 сентября в Германии впервые за долгое время протестировали сирены для оповещения населения об опасности. До конца года в Берлине планируют активировать 450 сирен.

Также мы сообщали, что армия ФРГ разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВторжение России в Украину