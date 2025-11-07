"Война в Украине - наш учитель". Германия изучает особенности вторжения РФ

Германия изучает ход масштабного вторжения России в Украину, чтобы в будущем не дать Кремлю ожидания быстрой победы в будущих конфликтах.
Об этом заявил начальник обороны Германии Карстен Бройер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО, или одного из членов альянса", - заявил начальник обороны Германии.
По его словам, странам НАТО, и Германии в частности, нужно изучить уроки, полученные из войны в Украине, адаптировать их для себя и соответственно разработать собственные концепции и структуры.
"Война в Украине - наш учитель. Москва ожидала быстрой победы, когда вторглась к своему соседу в 2022 году", - добавил Бройер.
Он также подчеркнул, что важно предотвратить повторение подобного просчета России. Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО, или одной страны НАТО.
Армия Германии поставила цель нарастить количество военнослужащих с 62 до 100 тысяч к 2029 году, чтобы выполнить новые требования НАТО и повысить готовность к угрозе РФ.
Германия уже начала увеличивать свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, в частности, создав немецкую бригаду в Литве, численность которой составит около 5 тысяч военнослужащих.
Напомним, 11 сентября в Германии впервые за долгое время протестировали сирены для оповещения населения об опасности. До конца года в Берлине планируют активировать 450 сирен.
Также мы сообщали, что армия ФРГ разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.