Війна в Україні спричинила найбільше у світі вимушене переміщення людей в 2022 році

Зазначається, що 5,9 млн осіб все ще залишаються переміщеними на кінець року, тоді як решта покинула Україну або ж ризикнула повернутись до своїх домівок.

Згідно з даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень й Норвезької організації, разом із незначними переміщеннями в Росії, Казахстані, Киргизстані й Вірменії, загальна кількість переміщених осіб у регіоні Європи та Центральної Азії досягла 17 мільйонів осіб.

Щодо України, деякі з підрахованих ВПО - люди, які були змушені переїжджати два або більше разів.

В інтерв'ю троє з чотирьох переміщених українців заявили, що повернення додому було б найкращим вирішенням їхньої ситуації в середньостроковій перспективі. Водночас в короткостроковій, як вони вважають, це складно реалізувати через наявність вибухонебезпечних залишків, відсутність базових послуг і неможливість знайти роботу.