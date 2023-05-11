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Война в Украине повлекла за собой крупнейшее в мире вынужденное перемещение людей в 2022 году

Фото: война в Украине повлекла за собой крупнейшее в мире вынужденное перемещение людей в 2022 году (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Война в Украине повлекла за собой самое вынужденное перемещение людей в мире в 2022 году и привела к внутреннему перемещению 16,9 млн человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Отмечается, что 5,9 млн человек все еще остаются перемещенными на конец года, тогда как остальные покинули Украину или рискнули вернуться в свои дома.

Согласно данным Центра мониторинга внутренних перемещений и Норвежской организации, вместе с незначительными перемещениями в России, Казахстане, Кыргызстане и Армении, общее количество перемещенных лиц в регионе Европы и Центральной Азии достигло 17 миллионов человек.

Что касается Украины, некоторые из подсчитанных ВПЛ - люди, которые были вынуждены переезжать два или более раз.

В интервью трое из четырех перемещенных украинцев заявили, что возвращение домой было бы лучшим решением их ситуации в среднесрочной перспективе. В то же время в краткосрочной, как они считают, это сложно реализовать из-за наличия взрывоопасных остатков, отсутствия базовых услуг и невозможности найти работу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно увеличили перечень категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.

Тем временем для учащихся, покинувших Украину, расширили список стран, в которых можно сдать национальный мультипредметный тест.

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Российская ФедерацияВнутренне перемещенные лицаВойна в Украине