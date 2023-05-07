ua ru
Нд, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні розширили перелік категорій ВПО, які можуть отримати тимчасове житло: подробиці

Новость на русском →
Україна, Неділя 07 травня 2023 22:19
В Україні розширили перелік категорій ВПО, які можуть отримати тимчасове житло: подробиці Фото: Жінка (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони.

Так, Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. До вразливих категорій, зокрема, належать:

  • особи з інвалідністю;
  • особи віком понад 60 років;
  • діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
  • особи, які самостійно виховують дитину;
  • сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
  • багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.

Нагадаємо, що учням, які через російське вторгнення змушені були виїхати за межі України, розширили список країн, у яких можна скласти національний мультипредметний тест.

Попри війну українці за кордоном нерідко приймають рішення повертатися в Україну. Це стосується і біженців у Польщі.

У Німеччині почав діяти єдиний проїзний на всі види транспорту за 49 євро. З Deutschlandticket можна місяць подорожувати всією країною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський про допомогу від партнерів: пропрацьовуємо нові кроки, очікуємо їх найближчим часом
Зеленський про допомогу від партнерів: пропрацьовуємо нові кроки, очікуємо їх найближчим часом
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою