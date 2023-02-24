Війна в Україні почала перезавантаження НАТО, - Зеленський

"Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Так це і є. Всі перевірили і зрозуміли, що системи не вдосконалені. Що треба більш потужніші речі", - сказав він.

Президент підкреслив, що мова йде не лише про снаряди та озброєння. Так, великі гроші виділяються на кіберпростір, інформаційну незалежність та сферу IT.

Зеленський зазначив, що наразі йде реформування стану оборонної системи країн. При цьому, на його думку, це правильні кроки, адже всі побачили, чого можна очікувати від РФ.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна зможе стати повноцінним членом ЄС через два роки, проте вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна буде членом Альянсу, але зараз пріоритетом є її перемога у війні проти РФ.

РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.