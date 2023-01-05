Війна в Україні перебуває у критичній точці, РФ не намагається зупинятися, - Байден

Російське вторгнення в Україну перебуває у критичній точці. Тому важливо максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ.
Про це заявив президент США Джо Байден на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналістки Дженіфер Якобс.
"Зараз війна в Україні перебуває у критичній точці. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", - зазначив Байден.
За його словами, Росія не намагається гальмувати. Роблені ними такі ж варварські, як і рік тому.
Раніше Байден зазначив, що США скептично ставляться до рішення Росії запровадити "різдвяне перемир'я". Таким чином, диктатор Володимир Путін може намагатися знайти кисень.
Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, глава РПЦ патріарх Кирило запропонував запровадити "різдвяне перемир'я" між Україною та Росією.
Після цього Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".
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