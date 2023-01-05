Война в Украине находится в критической точке, РФ не пытается останавливаться, - Байден

Российское вторжение в Украину находится в критической точке. Потому важно максимально помогать украинцам противостоять агрессии РФ.

Об этом заявил президент США Джо Байден на заседании правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Дженифер Якобс.

"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - отметил Байден.

По его словам, Россия не пытается тормозить. Предпринимаемые ими действия такие же варварские, как и год назад.