Война в Украине находится в критической точке, РФ не пытается останавливаться, - Байден

Российское вторжение в Украину находится в критической точке. Потому важно максимально помогать украинцам противостоять агрессии РФ.
Об этом заявил президент США Джо Байден на заседании правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Дженифер Якобс.
"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - отметил Байден.
По его словам, Россия не пытается тормозить. Предпринимаемые ими действия такие же варварские, как и год назад.
Ранее Байден отметил, что США скептически относятся к решению России ввести "рождественское перемирие". Таким образом диктатор Владимир Путин может пытаться найти кислород.
Напомним, сегодня, 5 января, глава РПЦ патриарх Кирилл предложил ввести "рождественское перемирие" между Украиной и Россией.
После этого Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.