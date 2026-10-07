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Війна в Україні насправді наближається до завершення, - Трамп

11:45 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Війна в Україні насправді наближається до завершення, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Війна Росії проти України незабаром закінчиться, попри те, що поки немає жодних ознак завершення бойових дій.

З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ютуб-канал Білого дому.

Американський лідер вкотре публічно вирішив порозмірковувати про міжнародні конфлікти, які йому нібито вдалося врегулювати під час своєї другої каденції.

Трамп знову почав стверджувати, що загалом йому вдалося завершити вісім воєн у різних куточках світу.

Ба більше, глава Білого дому заявив, що російсько-українська війна - "найпростіше" завдання з усіх.

"Там гине багато людей. Це абсурд, що відбувається, але, хочете вірте, хочете ні, насправді це наближається до завершення", - запевнив Трамп.

Однак він не пояснив, чому так вважає та які ознаки вказують на швидке врегулювання конфлікту.

Варто зазначити, що президент США протягом останнього року неодноразово заявляв про швидке завершення російсько-української війни.

Ба більше, він публічно закликав українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна знайти спільну мову та домовитися про завершення бойових дій.

Президент України готовий провести переговори з главою Кремля з цього приводу, однак останній постійно зриває мирні зусилля США.

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, чому Трамп не поспішає вводити "пекельні санкції" проти Росії та коли врешті це може статися.

Окрім того, ми писали, що Путін намагається нав’язати США нові умови щодо завершення війни проти України.

Також стало відомо, що Зеленський просить у Трампа про допомогу через "російський Starlink".

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