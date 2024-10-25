Війна в Україні "ледве торкнулася" небезпечних бойових частин армії РФ, - генерал США

Попри значні втрати, які російська армія зазнала в Україні, країна-агресор ще має військові підрозділи та ресурси. Кремль може у подальшому залучити їх на театрі бойових дій для участі у війні.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

За словами американського топ-генерала, йдеться зокрема про наявність у Росії дальньої авіації, ракетних сил стратегічного призначення, оборонних підрозділів та підводних засобів, та інші бойові сили, які "ледве торкнулася" війна, розв'язана Кремлем проти України.

На думку Каволі, російська сторона ще має досить небезпечні у контексті можливого бойового застосування військові сили та ресурси, які він розцінює як потужні, та які майже не постраждали під час цієї широкомасштабної війни.

Також головнокомандувач Збройних сил США в Європі розповів, що більша частина російської тактичної авіації ще не була "залучена до конфлікту".

При цьому Каволі називає втрати, які вже зазнала РФ у своїй війні проти України, дуже суттєвими. Проте попереджає, що у країни-агресора ще є бойовий потенціал.

"Попри значні, значні втрати в наземній сфері, в решті військової структури у РФ залишається величезний потенціал", - сказав американський генерал.

Він уточнив, що йдеться як про "звичайний", так і про ядерний потенціал у країни-агресора.