Армія РФ втратила за добу понад 1600 солдатів і 34 артсистеми, - ЗСУ
Фото: росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів (Getty Images)
За останню добу з 24 на 25 жовтня, втрати росіян на фронті становили 1630 солдатів, засіб ППО і понад 70 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 685 910 (+1630) осіб ліквідовано;
- танків - 9097 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 18 287 (+33) од.;
- артилерійських систем - 19 753 (+34) од.;
- РСЗВ - 1238 (+2) од.;
- засоби ППО - 982 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 670 (+73) од.;
- крилатих ракет - 2625 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 27 365 (+79) од.;
- спеціальної техніки - 3535 (+22) од.
Ситуація на фронті та нічний обстріл
За даними ISW, українські військові мали успіх у Курській області, а також потіснили ворога біля Торецька і Покровська.
Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Києві впродовж ночі двічі оголошували тривогу. БпЛА заходили двома хвилями, загалом сили ППО знешкодили близько 15 дронів.
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