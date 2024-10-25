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Армія РФ втратила за добу понад 1600 солдатів і 34 артсистеми, - ЗСУ

П'ятниця 25 жовтня 2024 07:47
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Армія РФ втратила за добу понад 1600 солдатів і 34 артсистеми, - ЗСУ Фото: росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 24 на 25 жовтня, втрати росіян на фронті становили 1630 солдатів, засіб ППО і понад 70 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 685 910 (+1630) осіб ліквідовано;
  • танків - 9097 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 287 (+33) од.;
  • артилерійських систем - 19 753 (+34) од.;
  • РСЗВ - 1238 (+2) од.;
  • засоби ППО - 982 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 670 (+73) од.;
  • крилатих ракет - 2625 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 27 365 (+79) од.;
  • спеціальної техніки - 3535 (+22) од.

Армія РФ втратила за добу понад 1600 солдатів і 34 артсистеми, - ЗСУ

Ситуація на фронті та нічний обстріл

За даними ISW, українські військові мали успіх у Курській області, а також потіснили ворога біля Торецька і Покровська.

Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Києві впродовж ночі двічі оголошували тривогу. БпЛА заходили двома хвилями, загалом сили ППО знешкодили близько 15 дронів.

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