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Война в Украине "едва затронула" опасные боевые части армии РФ, - генерал США

Пятница 25 октября 2024 08:25
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Война в Украине "едва затронула" опасные боевые части армии РФ, - генерал США Фото: Кристофер Каволи, главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе (flickr by NATO)
Автор: Владимир Костырин

Несмотря на значительные потери, которые российская армия понесла в Украине, страна-агрессор еще имеет военные подразделения и ресурсы. Кремль может в дальнейшем привлечь их на театре боевых действий для участия в войне.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

По словам американского топ-генерала, речь идет, в частности, о наличии у России дальней авиации, ракетных сил стратегического назначения, оборонных подразделений и подводных средств, и других боевых сил, которые "едва коснулась" война, развязанная Кремлем против Украины.

По мнению Каволи, российская сторона еще имеет достаточно опасные в контексте возможного боевого применения военные силы и ресурсы, которые он расценивает как мощные, и которые почти не пострадали во время этой широкомасштабной войны.

Также главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе рассказал, что большая часть российской тактической авиации еще не была "вовлечена в конфликт".

При этом Каволи называет потери, которые уже понесла РФ в своей войне против Украины, очень существенными. Однако предупреждает, что у страны-агрессора еще есть боевой потенциал.

"Несмотря на значительные, значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре у РФ остается огромный потенциал", - сказал американский генерал.

Он уточнил, что речь идет как об "обычном", так и о ядерном потенциале у страны-агрессора.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что ожидается, что РФ в следующем году столкнется с финансово-экономическими проблемами и недобором в армию.

Недавно в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины также объяснили, как Кремль готовит российские регионы к долгой войне. В частности, речь идет о необходимости "затянуть пояса" для финансирования агрессии.

Добавим, как передали в Генштабе ВСУ в утренней сводке 25 октября, Силы обороны за сутки ликвидировали еще 1630 российских захватчиков, а также уничтожили 7 танков, 33 ББМ и 34 артсистемы врага. Таким образом, общие потери РФ с начала широкомасштабного вторжения в Украину в личном составе уже превысили 685 900 человек.

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