Війна в Україні і не тільки: стало відомо, що Стармер обговорить з Трампом

"На переговорах у Шотландії сер Кір обговорить, як покласти край російсько-українській війні після того, як останніми тижнями пан Трамп виступив проти президента Росії Володимира Путіна", - йдеться в повідомленні.

Також очікується, що під час розмови Стармер порушить питання про подальшу допомогу Україні.

Зазначено, крім іншого, що також увагу буде приділено тому, яку вигоду британці та американці можуть отримати від торговельної угоди між Великою Британією і США, яку було укладено в травні.

Крім того, сторони обговорять подальші кроки, які можна було б зробити для забезпечення припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі.