Война в Украине и не только: стало известно, что Стармер обсудит с Трампом

"На переговорах в Шотландии сэр Кир обсудит, как положить конец российско-украинской войне после того, как в последние недели господин Трамп выступил против президента России Владимира Путина", - сказано в сообщении.

Также ожидается, что в ходе разговора Стармер поднимет вопрос о дальнейшей помощи Украине.

Отмечено, помимо прочего, что также внимание будет уделено тому, какую выгоду британцы и американцы могут получить от торгового соглашения между Великобританией и США, которое было заключено в мае.

Кроме того, стороны обсудят дальнейшие шаги, которые можно было бы предпринять для обеспечения прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в Газе.