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Війна в Україні і не тільки: стало відомо, що Стармер обговорить з Трампом

Неділя 27 липня 2025 03:22
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Війна в Україні і не тільки: стало відомо, що Стармер обговорить з Трампом Фото: Кір Стармер і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається обговорити з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі, яку заплановано на 28 липня, можливість завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"На переговорах у Шотландії сер Кір обговорить, як покласти край російсько-українській війні після того, як останніми тижнями пан Трамп виступив проти президента Росії Володимира Путіна", - йдеться в повідомленні.

Також очікується, що під час розмови Стармер порушить питання про подальшу допомогу Україні.

Зазначено, крім іншого, що також увагу буде приділено тому, яку вигоду британці та американці можуть отримати від торговельної угоди між Великою Британією і США, яку було укладено в травні.

Крім того, сторони обговорять подальші кроки, які можна було б зробити для забезпечення припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі.

Плани Стармера щодо "Палестинської держави"

Раніше Кір Стармер оголосив про необхідність визнати "Палестинську державу". За його словами, це має бути одним із пунктів плану зі встановлення миру.

Примітно, що президент Франції Еммануель Макрон теж не виключив визнання незалежності "Палестинської держави".

Ці плани засудили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і держсекретар США Марко Рубіо.

За даними Bloomberg, на Стармера чиниться тиск з боку його уряду і Макрона з приводу визнання "Палестинської держави".

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Дональд Трамп Кір Стармер Війна в Україні
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