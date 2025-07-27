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Война в Украине и не только: стало известно, что Стармер обсудит с Трампом

Воскресенье 27 июля 2025 03:22
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Война в Украине и не только: стало известно, что Стармер обсудит с Трампом Фото: Кир Стармер и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом во время встречи, которая запланирована на 28 июля, возможность завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"На переговорах в Шотландии сэр Кир обсудит, как положить конец российско-украинской войне после того, как в последние недели господин Трамп выступил против президента России Владимира Путина", - сказано в сообщении.

Также ожидается, что в ходе разговора Стармер поднимет вопрос о дальнейшей помощи Украине.

Отмечено, помимо прочего, что также внимание будет уделено тому, какую выгоду британцы и американцы могут получить от торгового соглашения между Великобританией и США, которое было заключено в мае.

Кроме того, стороны обсудят дальнейшие шаги, которые можно было бы предпринять для обеспечения прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Планы Стармера по "Палестинскому государству"

Ранее Кир Стармер объявил о необходимости признать "Палестинское государство". По его словам, это должно быть одним из пунктов плана по установлению мира.

Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон тоже не исключил признание независимости "Палестинского государства".

Эти планы осудили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио.

По данным Bloomberg, на Стармера оказывается давление со стороны его правительства и Макрона по поводу признания "Палестинского государства".

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Дональд Трамп Кир Стармер Война в Украине
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