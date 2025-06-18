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Війна Трампа з трансгендерами: суд скасував скандальний указ

Середа 18 червня 2025 07:23
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Війна Трампа з трансгендерами: суд скасував скандальний указ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Федеральний суд у Массачусетсі заборонив застосовувати указ президента США Дональда Трампа, який зобов'язує американців зазначати в нових паспортах тільки жіночу або чоловічу стать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Федеральна суддя Джулія Кобік постановила, що будь-яка людина, якій необхідно продовжити або замінити свій паспорт, може подати заяву на отримання нового документа, в якому буде дозволено змінити ім'я або стать.

Згідно з рішенням судді, американці мають право обрати стать, з якою вони себе ідентифікують. Також заявники можуть вибрати "X" у формі під час заповнення заяви.

Нова постанова розширила більш раннє рішення Кобік від квітня 2025 року, що застосовувалося тільки шістьох позивачів.

"Загалом формулювання указу відкрито заперечують ідентичність цілої групи людей - американських трансґендерів, які завжди існували та давно визнані, зокрема у сфері права та медицини", - писала Кобик у своєму квітневому рішенні.

Війна Трампа з трансгендерами

Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким Сполучені Штати визнаватимуть тільки дві статі, чоловічу і жіночу.

У документі також було описано вимогу до уряду використовувати термін "стать" замість "гендер".

Указ Трампа викликав негативну реакцію у США. Захисники прав людини заявили, що будь-які заходи, що обмежують права трансгендерів, підірвуть прогрес, досягнутий у боротьбі з системними забобонами.

Також адміністрація Трампа заборонила трансгендерним військовослужбовцям служити в армії. У березні суд заблокував цей указ.

Глава Пентагону Піт Гегсет висміяв суддю, яка заблокувала заборону на трансгендерних військовослужбовців в армії, і заявив, що подасть апеляцію.

У підсумку Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа застосовувати заборону на службу трансгендерів в армії.

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