Війна Трампа з трансгендерами: суд скасував скандальний указ

Федеральний суд у Массачусетсі заборонив застосовувати указ президента США Дональда Трампа, який зобов'язує американців зазначати в нових паспортах тільки жіночу або чоловічу стать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Федеральна суддя Джулія Кобік постановила, що будь-яка людина, якій необхідно продовжити або замінити свій паспорт, може подати заяву на отримання нового документа, в якому буде дозволено змінити ім'я або стать.

Згідно з рішенням судді, американці мають право обрати стать, з якою вони себе ідентифікують. Також заявники можуть вибрати "X" у формі під час заповнення заяви.

Нова постанова розширила більш раннє рішення Кобік від квітня 2025 року, що застосовувалося тільки шістьох позивачів.

"Загалом формулювання указу відкрито заперечують ідентичність цілої групи людей - американських трансґендерів, які завжди існували та давно визнані, зокрема у сфері права та медицини", - писала Кобик у своєму квітневому рішенні.