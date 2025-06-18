Война Трампа с трансгендерами: суд отменил скандальный указ
Федеральный суд в Массачусетсе запретил применять указ президента США Дональда Трампа, обязывающий американцев указывать в новых паспортах только женский или мужской пол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Федеральный судья Джулия Кобик постановила, что любой человек, которому необходимо продлить или заменить свой паспорт, может подать заявление на получение нового документа, в котором будет разрешено изменить имя или пол.
Согласно решению судьи, американцы имеют право выбрать пол, с которым они себя идентифицируют. Также заявители могут выбрать "X" в форме при заполнении заявления.
Новое постановление расширило более раннее решение Кобик от апреля 2025, которое применялось только к шести истцам.
"В целом, формулировки указа открыто отрицают идентичность целой группы людей -американских трансгендеров, которые всегда существовали и давно признаны, в том числе в сфере права и медицины", - писала Кобик в своем апрельском решении.
Война Трампа с трансгендерами
Напомним, в январе президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты будут признавать только два пола, мужской и женский.
В документе также было описано требование к правительству использовать термин "пол" вместо "гендер".
Указ Трампа вызвал негативную реакцию в США. Защитники прав человека заявили, что любые меры, ограничивающие права трансгендеров, подорвут прогресс, достигнутый в борьбе с системными предрассудками.
В то же время, в мае Верховный суд США разрешил администрации Трампа применять запрет на службу трансгендеров в армии.
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