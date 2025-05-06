Верховний суд дав Трампу "зелене світло" на заборону трансгендерів в армії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Видання нагадує, що минулого місяця Міністерство юстиції звернулося до суддів з екстреним клопотанням про скасування рішення федерального судді. Воно фактично заблокувало указ Трампа, яким він хотів заборонити трансгендерам служити в американських збройних силах.

Судді призупинили дію заборони доти, доки Апеляційний суд 9-го округу США не ухвалить рішення щодо апеляції адміністрації Трампа, а вищий суд не отримає змогу розглянути питання про те, чи варто слухати цю справу.

Президент США Дональд Трамп вважає, що трансгендери не можуть відповідати "суворим стандартам", необхідним для служби, і їхня служба загрожує боєготовності армії та згуртованості підрозділів.

Водночас американський аналітичний центр RAND Corporation ще 2016 року провів дослідження з цього питання. Його результати суперечать думці Трампа - центр стверджує, що служба трансгендерів не чинить негативного впливу на згуртованість підрозділів, оперативну ефективність і боєготовність.

Також рішення Трампа різко розкритикували групи, що представляють інтереси трансгендерних військовослужбовців.