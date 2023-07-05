Війна технологій. Резніков розповів, як Україна відповідає на російські контрзаходи

Він зазначив, що боєприпаси з GPS-наведенням для артилерії, а також реактивні системи залпового вогню, такі як американські Himars, були "високоточними". Проте потужні радіоелектронні системи Росії знаходили способи їх глушити.

"Росіяни придумують контрзахід, ми повідомляємо нашим партнерам, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу", - сказав Резніков.

За його словами, той самий підхід використовується для підвищення ефективності розвідувальних і ударних безпілотників, які використовуються в безпрецедентних масштабах, але які також часто глушать.

"Це як постійний маятник. Це війна технологій", - додав міністр оборони.

Російська тактика у війні проти України

Британська розвідка повідомляла, що в останні тижні РФ визначила пріоритети та вдосконалила тактику, що спрямована на уповільнення контрнаступальних дій української бронетехніки на півдні. Зокрема, загарбники інтенсивно використовують протитанкові міни.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер також зазначав, що контрнаступ України виявився складним через міни та інші перешкоди. Проте він вважає, що ЗСУ роблять правильно, коли діють обережно.

До того ж, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що його дратують коментарі про "повільний" контрнаступ, адже кожен метр дається нашим бійцям кров'ю.

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