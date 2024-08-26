Мирні плани для України

Україна запропонувала власний дипломатичний шлях досягнення миру, представивши формулу миру, що ґрунтується на міжнародному праві та принципах Статуту ООН.

У червні 2024 року у Швейцарії Україна провела перший мирний саміт і наразі готує другий.

Деякі країни, такі як Китай і Бразилія, запропонували свої так звані мирні плани для України, але Україна їх відкидає.

Днями Зеленський заявив, що альтернативі мирні плани для України - це політичні заяви, які не містять ніякої конкретики та плану дій.

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