Мирные планы для Украины

Украина предложила собственный дипломатический путь достижения мира, представив формулу мира, основанную на международном праве и принципах Устава ООН.

В июне 2024 года в Швейцарии Украина провела первый мирный саммит и готовит второй.

Некоторые страны, такие как Китай и Бразилия, предложили свои так называемые мирные планы для Украины, но Украина отвергает их.

На днях Зеленский заявил, что альтернативные мирные планы для Украины - это политические заявления, не содержащие никакой конкретики и плана действий.

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