Війна та шлях до миру. Зеленський завтра проведе прес-конференцію

У вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участю керівників державних інституцій, де обговорюватимуть питання війни та подальші кроки України на шляху до справедливого миру. Захід завершиться прес-конференцією президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

При цьому наразі не повідомляється о котрій годині відбудеться прес-конференція президента.

У Офісі президента зазначили, що представникам медіа потрібно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня за посиланням . Від кожного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа.

Мирні плани для України

Україна запропонувала власний дипломатичний шлях досягнення миру, представивши формулу миру, що ґрунтується на міжнародному праві та принципах Статуту ООН.

У червні 2024 року у Швейцарії Україна провела перший мирний саміт і наразі готує другий.

Деякі країни, такі як Китай і Бразилія, запропонували свої так звані мирні плани для України, але Україна їх відкидає.

Днями Зеленський заявив, що альтернативі мирні плани для України - це політичні заяви, які не містять ніякої конкретики та плану дій.

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