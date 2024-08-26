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Война и путь к миру. Зеленский завтра проведет пресс-конференцию

Понедельник 26 августа 2024 11:22
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Война и путь к миру. Зеленский завтра проведет пресс-конференцию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 27 августа, состоится форум с участием руководителей государственных институтов, где будут обсуждать вопросы войны и дальнейшие шаги Украины на пути к справедливому миру. Мероприятие завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

В Офисе президента отметили, что представителям медиа следует пройти аккредитацию до 14:00 26 августа по ссылке. От каждого средства массовой информации может быть аккредитован один корреспондент, один оператор и один фотограф.

При этом пока не сообщается во сколько часов состоится пресс-конференция президента.

Мирные планы для Украины

Украина предложила собственный дипломатический путь достижения мира, представив формулу мира, основанную на международном праве и принципах Устава ООН.

В июне 2024 года в Швейцарии Украина провела первый мирный саммит и готовит второй.

Некоторые страны, такие как Китай и Бразилия, предложили свои так называемые мирные планы для Украины, но Украина отвергает их.

На днях Зеленский заявил, что альтернативные мирные планы для Украины - это политические заявления, не содержащие никакой конкретики и плана действий.

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