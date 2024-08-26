Война и путь к миру. Зеленский завтра проведет пресс-конференцию

Во вторник, 27 августа, состоится форум с участием руководителей государственных институтов, где будут обсуждать вопросы войны и дальнейшие шаги Украины на пути к справедливому миру. Мероприятие завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.

При этом пока не сообщается во сколько часов состоится пресс-конференция президента.

В Офисе президента отметили, что представителям медиа следует пройти аккредитацию до 14:00 26 августа по ссылке . От каждого средства массовой информации может быть аккредитован один корреспондент, один оператор и один фотограф.

Мирные планы для Украины

Украина предложила собственный дипломатический путь достижения мира, представив формулу мира, основанную на международном праве и принципах Устава ООН.

В июне 2024 года в Швейцарии Украина провела первый мирный саммит и готовит второй.

Некоторые страны, такие как Китай и Бразилия, предложили свои так называемые мирные планы для Украины, но Украина отвергает их.

На днях Зеленский заявил, что альтернативные мирные планы для Украины - это политические заявления, не содержащие никакой конкретики и плана действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.