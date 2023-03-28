Війна та секретні видаткки роз'їдають російський бюджет, - Bloomberg

Росія приховує безпрецедентну третину своїх бюджетних видатків, що є переконливим показником того, як рік війни проти України змінив державні фінанси та економічні пріоритети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними Міністерства фінансів, секретні витрати до 24 березня зросли до 2,4 трлн рублів (31 млрд доларів), що більш ніж удвічі перевищує рівень за той же період рік тому. Плани на 2023 рік передбачали секретну частку бюджету майже чверть, показують розрахунки Bloomberg.

Збільшення секретних витрат свідчить про зростання витрат, пов'язаних із війною, вважає Олександра Сусліна, незалежний російський економіст. "Логічно припустити, що туди включені витрати на нові території", - сказала вона, маючи на увазі частини східної та південної України, оголошені Володимиром Путіним у вересні минулого року російськими і які українська армія має намір повернути.

Оскільки витрати на збройні сили Росії різко зростають, оборона - разом із відповідною категорією національної безпеки - тепер поступається лише державним соціальним програмам з частки витрат.

Секретність говорить про масштаби фінансових зобов'язань, пов'язаних із військовими зусиллями, які, як обіцяв Путін, не матимуть "обмежень". Таємні витрати раніше досягли піку близько 21% у 2015 році через рік після окупації Росією Криму.

Відповідно до закону про бюджет Росії, президент визначає, які секретні програми будуть прийняті та розподілені в рамках різних планів видатків. Законодавці скликають закриті законодавчі засідання для розгляду видатків, які громадськість не контролює.

"Зростання витрат обумовлено закупками військової техніки, зарплатами мобілізованих росіян та прагненням завершити деякі знакові інфраструктурні проекти до кінця поточного президентського терміну в березні наступного року. Пізня стадія виборчого циклу також є причиною, через яку ми вважаємо, що уряд пам'ятатиме про ризики стимулювання інфляції та спробує утримати дефіцит бюджету нижче 4% валового внутрішнього продукту", - сказав Олександр Ісаков, економіст у Росії.

Дані про фіскальну діяльність Росії доступні на так званому "спільному порталі бюджетної системи", що підтримується Міністерством фінансів та Казначейством. Цифри фіксують щоденні зміни у виконанні державних видатків, навіть незважаючи на те, що все більше грошей більше не підлягає громадському контролю.

Витрати на "національну оборону" на 24 березня досягли 531 млрд рублів, збільшившись вдвічі в порівнянні з минулим роком, ще 379 млрд рублів було витрачено на забезпечення безпеки і правопорядку.

Крім явного тягаря війни на державні фінанси Росії, те, що також відображає статистика, здається, суперечить коментарям, зробленим офіційними особами після того, як дані за січень та лютий показали, що Росія має рекордний бюджетний дефіцит.

Міністр фінансів Антон Силуанов та інші заявляють, що основною причиною того, що бюджет був настільки дефіцитним, є авансові платежі для підтримки бізнесу та економіки.

Але дані показують, що найбільше зростання посідає витрати на оборону, за якими йдуть трансферти до регіонів. Відповідно до цифр, категорії освіти та охорони здоров'я показують невелике зростання порівняно з попереднім роком, тоді як витрати на економіку та соціальні програми залишаються на тому ж рівні за той самий період.

Дефіцит у 2,58 трлн рублів лише за перші два місяці наблизився до планового рівня в цілому по році, який Мінфін очікував на рівні 2,93 трлн руб. Bloomberg Economics прогнозує, що цього року дефіцит федерального бюджету становитиме 3-4% ВВП.

Навантаження на бюджет не дивне з огляду на те, що вторгнення Росії в Україну спровокувало найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. У 2022 році уряд заклав до бюджету значне збільшення видатків на армію, при цьому витрати на оборону мали перевищити початкові бюджетні пропозиції цього року більш ніж на 43%.

Але прискорення витрат на секретні потреби та збройні сили може відображати терміновість, з якою стикається Кремль, оскільки він протистоїть коаліції країн, які підтримують Україну, до якої входять багато найбільших економік світу. Дмитро Медведєв, колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії, заявив, що цього року Росія планує виробити 1500 танків, що більш ніж у шість разів перевищує кількість виробленої промисловістю для збройних сил у 2021 році.

Усунення пріоритетів у витратах ризикує закріпитися з часом. Міністерство оборони розпорядилося подвоїти виробництво основних озброєнь, а парламент представив законопроект про підвищення віку призову на військову службу, оскільки уряд розраховує збільшити чисельність збройних сил з 1,15 до 1,5 мільйона мільйонів.

"Санкції 2022 року досі не обмежували військові витрати російського уряду, - йдеться у звіті аналітиків Шведського агентства оборонних досліджень. - Натомість уряд збільшив військові витрати ще більше, щоб фінансувати свої військові дії в Україні".