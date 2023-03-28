Война и секретные расходы разъедают российский бюджет, - Bloomberg

Россия скрывает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов, что является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил государственные финансы и экономические приоритеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным Министерства финансов, секретные расходы до 24 марта выросли до 2,4 трлн рублей (31 млрд долларов), что более чем вдвое превышает уровень за тот же период год назад. Планы на 2023 год предусматривали секретную долю бюджета почти в четверть, показывают расчеты Bloomberg.

Увеличение секретных расходов указывает на рост расходов, связанных с войной, считает Александра Суслина, независимый российский экономист. "Логично предположить, что туда же включены расходы на новые территории", - сказала она, имея в виду части восточной и южной Украины, объявленные Владимиром Путиным в сентябре прошлого года российскими и которые украинская армия намерена вернуть.

Поскольку расходы на вооруженные силы России резко возрастают, оборона - вместе с соответствующей категорией национальной безопасности - теперь уступает только государственным социальным программам по доле расходов.

Секретность говорит о масштабах финансовых обязательств, связанных с военными усилиями, которые, как обещал Путин, не будут иметь "ограничений". Тайные расходы ранее достигли пика около 21% в 2015 году, через год после оккупации Россией Крыма.

Согласно закону о бюджете России, президент определяет, какие секретные программы будут приняты и распределены в рамках различных планов расходов. Законодатели созывают закрытые законодательные заседания для рассмотрения расходов, которые общественность не контролирует.

"Рост расходов обусловлен закупками военной техники, зарплатами мобилизованных россиян и стремлением завершить некоторые знаковые инфраструктурные проекты до конца текущего президентского срока в марте следующего года. Поздняя стадия избирательного цикла также является причиной, по которой мы считаем, что правительство будет помнить о рисках подстегивания инфляции и попытается удержать дефицит бюджета ниже 4% валового внутреннего продукта", - сказал Александр Исаков, экономист по России.

Данные о фискальной деятельности России доступны на так называемом "совместном портале бюджетной системы", поддерживаемом Министерством финансов и Казначейством. Цифры фиксируют ежедневные изменения в исполнении государственных расходов, даже несмотря на то, что все больше денег больше не подлежит общественному контролю.

Расходы на "национальную оборону" на 24 марта достигли 531 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с прошлым годом, еще 379 млрд рублей было потрачено на обеспечение безопасности и правопорядка.

Помимо явного бремени войны на государственные финансы России, то, что также отражает статистика, кажется, противоречит комментариям, сделанным официальными лицами после того, как данные за январь и февраль показали, что Россия имеет рекордный бюджетный дефицит.

Министр финансов Антон Силуанов и другие заявляют, что основной причиной того, что бюджет был настолько дефицитным, являются авансовые платежи, сделанные для поддержки бизнеса и экономики.

Но данные показывают, что наибольший рост приходится на расходы на оборону, за которыми следуют трансферты в регионы. Согласно цифрам, категории образования и здравоохранения показывают небольшой рост по сравнению с предыдущим годом, в то время как расходы на экономику и социальные программы остаются на том же уровне за тот же период.

Дефицит в 2,58 трлн рублей только за первые два месяца приблизился к плановому уровню в целом по году, который Минфин ожидал на уровне 2,93 трлн руб. Bloomberg Economics прогнозирует, что в этом году дефицит федерального бюджета составит 3-4% от ВВП.

Нагрузка на бюджет неудивительна, учитывая, что вторжение России в Украину спровоцировало крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В 2022 году правительство заложило в бюджет значительное увеличение расходов на армию, при этом расходы на оборону должны были превысить первоначальные бюджетные предложения этого года более чем на 43%.

Но ускорение расходов на секретные нужды и вооруженные силы может отражать срочность, с которой сталкивается Кремль, поскольку он противостоит коалиции стран, поддерживающих Украину, в которую входят многие из крупнейших экономик мира. Дмитрий Медведев, бывший президент, а ныне заместитель главы Совета безопасности России, заявил, что в этом году Россия планирует произвести 1500 танков, что более чем в шесть раз превышает количество, произведенное промышленностью для вооруженных сил в 2021 году.

Смещение приоритетов в расходах рискует закрепиться со временем. Министерство обороны распорядилось удвоить производство основных вооружений, а парламент представил законопроект о повышении возраста призыва на военную службу, поскольку правительство рассчитывает увеличить численность вооруженных сил с 1,15 миллиона до 1,5 миллиона.

"Санкции 2022 года до сих пор не ограничивали военные расходы российского правительства, - говорится в отчете аналитиков Шведского агентства оборонных исследований. - Вместо этого правительство увеличило военные расходы еще больше, чтобы финансировать свои военные действия в Украине".