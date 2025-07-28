Війна та дефіцит міжнародної допомоги: НБУ оновив ризики для України

Перебіг повномасштабної війни та недостатність міжнародного фінансування є основними ризиками для інфляційної динаміки та економічного розвитку України.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його презентацію під час заходу ЦЕС.
НБУ не дає прогнозів щодо тривалості війни, але оцінює ризики для економіки. Ризики для липневого прогнозу НБУ знову включають шанси швидшого завершення бойових дій, які становлять 15-25%.
Вони покращилися в порівнянні з макропрогнозами за квітень та січень (менше 15%).
Згідно з презентацією, центробанк оцінює як низьку ймовірність (менше 15%) пришвидшення євроінтеграційних процесів та відбудови.
Як середня оцінюється ймовірність таких ризиків:
Натомість як висока (25-50%) оцінюється ймовірність таких процесів, які можуть мати сильний вплив на Україну:
МВФ в червні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.
Негативний сценарій продовження війни до середини 2026 року передбачає зниження реального ВВП на 1% у 2025 році і нульове зростання у 2026 році.
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