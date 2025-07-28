Війна та дефіцит міжнародної допомоги: НБУ оновив ризики для України

Прогнози МВФ

МВФ в червні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.

Негативний сценарій продовження війни до середини 2026 року передбачає зниження реального ВВП на 1% у 2025 році і нульове зростання у 2026 році.

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