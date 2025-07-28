Война и дефицит международной помощи: НБУ обновил риски для Украины

Ход полномасштабной войны и недостаточность международного финансирования являются основными рисками для инфляционной динамики и экономического развития Украины.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его презентацию во время мероприятия ЦЭС.
НБУ не дает прогнозов относительно продолжительности войны, но оценивает риски для экономики. Риски для июльского прогноза НБУ снова включают шансы быстрого завершения боевых действий, которые составляют 15-25%.
Они улучшились по сравнению с макропрогнозами за апрель и январь (менее 15%).
Согласно презентации, центробанк оценивает как низкую вероятность (менее 15%) ускорения евроинтеграционных процессов и восстановления.
Как средняя оценивается вероятность таких рисков:
Зато как высокая (25-50%) оценивается вероятность таких процессов, которые могут иметь сильное влияние на Украину:
МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.
Негативный сценарий продолжения войны до середины 2026 года предусматривает снижение реального ВВП на 1% в 2025 году и нулевой рост в 2026 году.
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