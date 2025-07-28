Война и дефицит международной помощи: НБУ обновил риски для Украины

Прогнозы МВФ

МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.

Негативный сценарий продолжения войны до середины 2026 года предусматривает снижение реального ВВП на 1% в 2025 году и нулевой рост в 2026 году.

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