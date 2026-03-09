Війна стане прихованою. Експерт оцінив розкол в елітах Ірану після появи нового лідера
Сутички між поміркованими та радикальними частинами іранських еліт стане більше, проте вони будуть більш прихованими через появу нового лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивний коментар Бені Сабті, експерта з питань Ірану в ізраїльському Інституті досліджень нацбезпеки.
"Те, що ми бачили щодо сутичок між гілками режиму - так, це було масштабно протягом цих двох-трьох днів. Ми бачили, що дехто виступає проти обрання Моджтаби новим лідером, і проблема в тому, що радикальне крило зуміло його просунути, і це ознака їхнього домінування в цьому питанні", - зазначив він.
Сабті зауважив, що сутички були й будуть між поміркованими та радикальними частинами. Він нагадав, що саме так і було між президентом і КВІР, коли він сказав, що не збираються бомбити сусідів, а в той самий момент розбомбили Дубай чи інші місця.
"Тому ми будемо спостерігати це дедалі більше, але тихіше, бо тепер є лідер. У них був шанс, поки лідера не було, тому сутички були відкритими. Але тепер... це буде більш приховано. Та тимчасова рада керівництва, звісно, скасована, вони йдуть по домівках, і кожен знову буде на своїй позиції", - заявив експерт.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 8 березня, держЗМІ Ірану повідомили про призначення нового верховного лідера країни. Ним став Моджтаба Хаменеї - син аятоли Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого внаслідок американсько-ізраїльських ударів.
РБК-Україна з посиланням на джерела раніше писало, що прихід Моджтаби може змінити баланс впливу в іранській еліті, оскільки його призначення посилює позиції силових структур і послаблює інші групи впливу.
Новий лідер вважається ультраконсерватором і виступає за посилення підтримки терористичних угруповань у регіоні, а також за жорстке придушення протестів усередині країни.
Додаткові суперечки викликало й те, що Моджтаба Хаменеї не має релігійного титулу аятоли, який традиційно вважається важливим для обіймання найвищої посади в системі влади Ірану.
Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що майбутнє відносин між Ізраїлем та Іраном залежить від самих іранців.
Він наголосив, що саме громадяни Ірану мають виступити проти чинного режиму, якщо хочуть змінити політичний курс країни та відкрити шлях до нормалізації відносин між державами.