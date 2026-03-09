ua en ru
Война станет скрытой. Эксперт оценил раскол в элитах Ирана после появления нового лидера

12:41 09.03.2026 Пн
2 мин
В иранском руководстве продолжается тайная война
aimg Валерий Ульяненко
Война станет скрытой. Эксперт оценил раскол в элитах Ирана после появления нового лидера Фото: новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (Getty Images)

Стычки между умеренными и радикальными частями иранских элит станет больше, однако они будут более скрытыми из-за появления нового лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий Бени Сабти, эксперта по вопросам Ирана в израильском Институте исследований нацбезопасности.

Читайте также: Замена Хаменеи. В Иране выбрали нового лидера, которого Израиль уже "взял на прицел"

"То, что мы видели относительно столкновений между ветвями режима - да, это было масштабно в течение этих двух-трёх дней. Мы видели, что некоторые выступают против избрания Моджтабы новым лидером, и проблема в том, что радикальное крыло сумело его продвинуть, и это признак их доминирования в этом вопросе", - отметил он.

Сабти отметил, что столкновения были и будут между умеренными и радикальными частями. Он напомнил, что именно так и было между президентом и КСИР, когда он сказал, что не собираются бомбить соседей, а в тот же момент разбомбили Дубай или другие места.

"Поэтому мы будем наблюдать это все больше и больше, но тише, потому что теперь есть лидер. У них был шанс, пока лидера не было, поэтому столкновения были открытыми. Но теперь... это будет более скрыто. И временный совет руководства, конечно, отменен, они идут по домам, и каждый снова будет на своей позиции", - заявил эксперт.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 8 марта, госСМИ Ирана сообщили о назначении нового верховного лидера страны. Им стал Моджтаба Хаменеи - сын аятоллы Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов.

РБК-Украина со ссылкой на источники ранее писало, что приход Моджтабы может изменить баланс влияния в иранской элите, поскольку его назначение усиливает позиции силовых структур и ослабляет другие группы влияния.

Новый лидер считается ультраконсерватором и выступает за усиление поддержки террористических группировок в регионе, а также за жесткое подавление протестов внутри страны.

Дополнительные споры вызвало и то, что Моджтаба Хаменеи не имеет религиозного титула аятоллы, который традиционно считается важным для занятия высшей должности в системе власти Ирана.

Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будущее отношений между Израилем и Ираном зависит от самих иранцев.

Он отметил, что именно граждане Ирана должны выступить против действующего режима, если хотят изменить политический курс страны и открыть путь к нормализации отношений между государствами.

