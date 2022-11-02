Війна - шахова партія. Єрмак назвав головний прорахунок Росії з іранськими "шахедами"

"Війна - шахова партія. 12 з 13 іранських дронів-камікадзе наші воїни збили за ніч. Росія робила ставку на раптовість застосування і дороговизну знищення для нас цих "бляшанок" засобами ППО. Але дуже швидко були знайдені рецепти, основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя",- розповів він.

За словами Єрмака, наразі Україна веде діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над яким працюють щодня.

"Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни. У військових шахах ми повинні бути на крок попереду. Бажання ворога отримати іранські ракети лише підтверджує роботу санкцій. ВПК РФ не здатен створювати двигуни, вони шукають чіпи у пральних машинках. Військова машина Росії стає залежною від підсанкційного Ірану та залишків радянських танків, які їм допомагає ремонтувати один сусід", - додає голова ОП.

Він нагадав, що фоні роботи для пришвидшення постачання сучасних озброєнь, президент Володимир Зеленський пропонує створити "енергетичний Рамштайн".

"Ми збережемо енергетику попри мрії ворога знищити нас. Ми переможемо Росію", - запевнив Єрмак.