Війна Росії проти України посилила залежність Європи від США, - NYT

Як пише газета, Вашингтон посилив вплив, згуртував союзників та організував допомогу Києву, надавши найбільшу кількість озброєнь та розвідувальних даних.

Відіграли провідну роль США й у нещодавньому рішенні передати Україні танки Leopard, хоча Німеччина спершу шукала способи відмовитися це робити.

"Мета президента Франції Еммануеля Макрона щодо "стратегічної автономії" - перетворення Євросоюзу на військову потугу, яка могла б діяти незалежно від Сполучених Штатів, - виявилася порожнім звуком", - відзначає NYT.

За словами експертів, війна Росії проти України змінила правила гри, і країни Центральної та Східної Європи одразу зрозуміли, що їм потрібні США для гарантії безпеки.

"Париж і Берлін не змогли забезпечити необхідне лідерство - як окремо, так і разом. Тому всі дивляться на Вашингтон як на головного арбітра, а не одне на одного", - додають аналітики.