Війна Росії проти України посилила залежність Європи від США, - NYT

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України держави Європи стали ще більше залежними від військової підтримки Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як пише газета, Вашингтон посилив вплив, згуртував союзників та організував допомогу Києву, надавши найбільшу кількість озброєнь та розвідувальних даних.
Відіграли провідну роль США й у нещодавньому рішенні передати Україні танки Leopard, хоча Німеччина спершу шукала способи відмовитися це робити.
"Мета президента Франції Еммануеля Макрона щодо "стратегічної автономії" - перетворення Євросоюзу на військову потугу, яка могла б діяти незалежно від Сполучених Штатів, - виявилася порожнім звуком", - відзначає NYT.
За словами експертів, війна Росії проти України змінила правила гри, і країни Центральної та Східної Європи одразу зрозуміли, що їм потрібні США для гарантії безпеки.
"Париж і Берлін не змогли забезпечити необхідне лідерство - як окремо, так і разом. Тому всі дивляться на Вашингтон як на головного арбітра, а не одне на одного", - додають аналітики.
Нагадаємо, у новому пакеті допомоги Сполучені Штати схвалили постачання ракет великої дальності до 150 кілометрів, які дозволять Україні звільнити Крим.
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