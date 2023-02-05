Война России против Украины усилила зависимость Европы от США, - NYT

Как пишет газета, Вашингтон усилил влияние, сплотил союзников и организовал помощь Киеву, предоставив наибольшее количество вооружений и разведывательных данных.

Сыграли ведущую роль США и в недавнем решении передать Украине танки Leopard, хотя Германия сперва искала способы отказаться от этого.

"Цель президента Франции Эммануэля Макрона по поводу "стратегической автономии" - превращение Евросоюза в военную мощь, которая могла бы действовать независимо от Соединенных Штатов, - оказалась пустым звуком", - отмечает NYT.

По словам экспертов, война России против Украины изменила правила игры и страны Центральной и Восточной Европы сразу поняли, что им нужны США для гарантии безопасности.

"Париж и Берлин не смогли обеспечить необходимое лидерство - как отдельно, так и вместе. Поэтому все смотрят на Вашингтон как на главного арбитра, а не друг на друга", - добавляют аналитики.