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Война России против Украины усилила зависимость Европы от США, - NYT

Фото: Война России против Украины усилила зависимость Европы от США (whitehouse.gov)
Автор: Олег Васкив

В результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины государства Европы стали еще больше зависимыми от военной поддержки Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет газета, Вашингтон усилил влияние, сплотил союзников и организовал помощь Киеву, предоставив наибольшее количество вооружений и разведывательных данных.

Сыграли ведущую роль США и в недавнем решении передать Украине танки Leopard, хотя Германия сперва искала способы отказаться от этого.

"Цель президента Франции Эммануэля Макрона по поводу "стратегической автономии" - превращение Евросоюза в военную мощь, которая могла бы действовать независимо от Соединенных Штатов, - оказалась пустым звуком", - отмечает NYT.

По словам экспертов, война России против Украины изменила правила игры и страны Центральной и Восточной Европы сразу поняли, что им нужны США для гарантии безопасности.

"Париж и Берлин не смогли обеспечить необходимое лидерство - как отдельно, так и вместе. Поэтому все смотрят на Вашингтон как на главного арбитра, а не друг на друга", - добавляют аналитики.

Напомним, в новом пакете помощи Соединенные Штаты одобрили поставки ракет большой дальности до 150 километров, которые позволят Украине освободить Крым.

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