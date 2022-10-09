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Війна Росії проти України має закінчитися дипломатичним шляхом, - Білий дім

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Вашингтон, Неділя 09 жовтня 2022 17:46
Війна Росії проти України має закінчитися дипломатичним шляхом, - Білий дім Фото: війна Росії проти України має закінчитися дипломатичним шляхом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Закінчення війни Росії проти України треба шукати дипломатичним шляхом, обидві країни мають сісти за стіл переговорів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Що має статися: обидві сторони мають знайти можливість виходу з цього переговорним шляхом, мирно та дипломатично", - сказав Кірбі.

Він також зазначив, що у Вашингтоні на цей момент не вбачають з боку Росії серйозних намірів вести предметні мирні переговори з Україною.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Київ буде готовий вести переговори з Москвою лише за переобрання нового глави Кремля.

Ця заява прозвучала після того, як Росія підписала договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Тим часом, як повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калін, президент Росії Володимир Путін планує укласти "нову велику угоду" із Заходом, яка нібито частково стосуватиметься України.

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