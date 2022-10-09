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Война России против Украины должна закончиться дипломатическим путем, - Белый дом

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Вашингтон, Воскресенье 09 октября 2022 17:46
Война России против Украины должна закончиться дипломатическим путем, - Белый дом Фото: война России против Украины должна закончиться дипломатическим путем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окончание войны России против Украины нужно искать дипломатическим путем, обе страны должны сесть за стол переговоров.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически", - сказал Кирби.

Он также отметил, что в Вашингтоне на данный момент не видят со стороны России серьезных намерений вести предметные мирные переговоры с Украиной.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев будет готов вести переговоры с Москвой лишь при переизбрании нового главы Кремля.

Это заявление прозвучало после того, как Россия подписала договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Между тем, как сообщил советник президента Турции Ибрагим Калин, президент России Владимир Путин планирует заключить "новое крупное соглашение" с Западом, которое якобы будет частично касаться Украины.

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