Зеленський: війна РФ проти України триває скільки ж, як війна нацистів проти СРСР

За словами глави держави, нинішній конфлікт є не просто регіональною війною, а масштабним історичним протистоянням.

"Війна Росії проти України триває стільки ж, скільки свого часу тривала війна нацистів проти СРСР", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Москва свідомо затягує бойові дії, роблячи ставку на виснаження України та її союзників.

"Це війна на виснаження, у якій Росія намагається зламати нашу державу через тривалість і жорстокість", - зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що Україна сьогодні бореться не лише за власну незалежність, а й за безпеку всієї Європи, так само як народи світу колись об’єднувалися проти нацизму.

Він закликав партнерів зберігати підтримку України, адже саме вона визначить, чи зможе агресор досягти своїх цілей через затягування війни.