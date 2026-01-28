Війна РФ проти України посилила контроль Москви над Білоруссю, - SAB

Москва прагне зберегти повний контроль над стратегічними рішеннями Мінська, щоб унеможливити відхилення від проросійської лінії, зазначає СЗРУ.

Експерти посилаються на латвійське Бюро із захисту Конституції (SAB). Там повідомляють, що Москва дедалі жорсткіше реагує навіть на обмежені спроби Білорусі проводити більш самостійну політику, зокрема відновлювати економічні зв’язки з Європою, що автоматично зменшує російський вплив.

За оцінками SAB, будь-яка зміна влади в Білорусі без погодження з Кремлем сприймається як потенційна загроза. Тому Росія намагається вибудувати таку систему, за якої майбутній лідер країни залишатиметься структурно залежним від проросійського курсу.

Попри відсутність прямого контролю над рішеннями Олександра Лукашенка, обидві сторони прагнуть не допустити повторення масових протестів 2020 року, а Москва блокуватиме будь-які кроки Мінська до зближення з ЄС, якщо вони суперечитимуть її інтересам.

Військове співробітництво

Водночас економічна взаємодія між двома режимами дедалі більше набуває військового характеру, зазначають експерти.

Так, близько 500 білоруських підприємств інтегровані у військово-промисловий комплекс РФ, зокрема в проєкт зі створення заводу безпілотників потужністю до 100 тисяч одиниць на рік. Крім того, Білорусь щороку постачає Росії приблизно 480 тисяч артилерійських і ракетних боєприпасів.

У SAB наголошують, що війна проти України засвідчила: цивільна економіка Білорусі фактично працює на військові потреби Москви, дозволяючи Мінську уникати прямої участі у бойових діях, але отримувати економічні дивіденди, і в майбутньому ця роль лише зростатиме.