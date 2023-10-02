Війна РФ проти України може затягнутися до 2025 року? Що про це кажуть експерти

Надії на те, що Україна зможе побороти російську агресію та повернути усі окуповані території швидко починають згасати. Військові експерти вважають, що бойові дії можуть тривати щонайменше до 2025 року.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів" .

Зазначимо, що ніхто не прогнозує швидкого закінчення бойових дій в Україні. Водночас деякі західні офіційні особи та ЗМІ вважають, що війна буде тривалою.

Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав готуватися до затяжної війни. Видання CNN також повідомляло, що почастішали заяви про те, що війна нібито триватиме до 2025 року.

Що про це кажуть експерти?

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не дивується таким прогнозам, адже надії на те, що бойові дії закінчаться ще 2023 року, були марними.

Він зазначив, що нашому суспільству слід зрозуміти, що найближчим часом швидких перемог не буде.

Експерт додав, що наша держава сплачує величезну ціну за деокупацію кожного метра своєї території. А для того, аби вона не була захмарною, варто витримувати паузи та ретельно готуватися до наступних кроків.

"Саме це розтягує весь процес. Те, що Україна буде звільнена до кордонів 1991 року, це правда. Те, що будуть знівельовані можливості Росії вести агресивні дії, також правда. Але навіть коли вона не зможе наступати, вона вестиме оборонні дії. Навіть якщо не так ефективно, як рік тому, у неї залишається людська маса і техніка, які треба планомірно та професійно знищувати. Тому ми маємо бути обережні у своїх діях, а обережність завжди вимагає часу", - сказав він.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що війна триватиме щонайменше до 2025 року. Зокрема й тому, що Росія сподівається на зміну політики США за результатами виборів президента.

За його словами, Україні не залишається іншого виходу, як виробити стратегію контрнаступу на наступний рік та оборони від атак РФ.

"Але водночас, я думаю, все залежатиме від результатів контрнаступу до кінця 2023 року, на яких позиціях ми зупинимося. І від того, які пакети допомоги ми отримаємо на весну", - сказав він.

Зазначимо, що Україн має отримати літаки, далекобійні ракети та інші види озброєнь, які допоможуть досягти ще більшого прогресу на фронті.

При цьому він вважає, що заморожування бойових дій можна розглядати лише теоретично. За його словами, РФ наразі не зацікавлена у цьому, а Україна заявила військово-політичні цілі на відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

Водночас Мусієнко вважає можливим зниження інтенсивності конфлікту у 2024 році. Адже для підготовки наступних етапів операції щодо звільнення територій може знадобитися час на накопичення ресурсів, сил і засобів.

"Тому що умовно закони війни кажуть про те, що іноді це необхідно обом сторонам. Це буде потрібно нам. Це потрібно буде і Росії, адже у неї немає сил вести війну високої інтенсивності дуже довго", - додав експерт.

Додамо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що війна РФ проти України є військовим конфліктом на виснаження. При цьому, за його словами, контрнаступальні дії ЗСУ довели, що війна не зайшла "в глухий кут".

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