Война РФ против Украины может затянуться в 2025 году? Что об этом говорят эксперты

Надежды на то, что Украина сможет побороть российскую агрессию и вернуть все оккупированные территории быстро начинают угасать. Военные эксперты считают, что боевые действия могут продолжаться, по меньшей мере, до 2025 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война прогнозов". Как близко к победе Украины: что говорят на Западе и оценки экспертов" .

Отметим, что никто не прогнозирует быстрого окончания боевых действий в Украине. В то же время, некоторые западные официальные лица и СМИ считают, что война будет продолжительной.

В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжной войне. Издание CNN также сообщало, что участились заявления о том, что война будет продолжаться до 2025 года.

Что об этом говорят эксперты?

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не удивляется таким прогнозам, ведь надежды на то, что боевые действия закончатся еще в 2023 году, были напрасны.

Он отметил, что нашему обществу следует понять, что в ближайшее время скорых побед не будет.

Эксперт добавил, что наше государство платит огромную цену за деоккупацию каждого метра своей территории. А для того чтобы она не была заоблачной, следует выдерживать паузы и тщательно готовиться к следующим шагам.

"Именно это растягивает весь процесс. То, что Украина будет освобождена до границ 1991 года, это правда. То, что будут нивелированы возможности России вести агрессивные действия, тоже правда. Но даже когда она не сможет наступать, она будет вести оборонные действия. Даже если не так эффективно, как год назад, у нее остается человеческая масса и техника, которую нужно планомерно и профессионально уничтожать. Поэтому мы должны быть осторожны в своих действиях, а осторожность всегда требует времени", - сказал он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что война будет продолжаться, по меньшей мере, до 2025 года. В том числе и потому, что Россия надеется на изменение политики США по результатам выборов президента.

По его словам, у Украины не остается иного выхода, как выработать стратегию контрнаступления на следующий год и обороны от атак РФ.

"Но в то же время, я думаю, все будет зависеть от результатов контрнаступления до конца 2023 года, на каких позициях мы остановимся. И от того, какие пакеты помощи мы получим весной", - сказал он.

Отметим, что Украина должна получить самолеты, дальнобойные ракеты и другие виды вооружений, которые помогут достичь еще большего прогресса на фронте.

При этом он считает, что замораживание боевых действий можно рассматривать только теоретически. По его словам, РФ не заинтересована в этом, а Украина заявила военно-политические цели на восстановление территориальной целостности и суверенитета.

В то же время Мусиенко считает возможным снижение интенсивности конфликта в 2024 году. Ведь для подготовки последующих этапов операции по освобождению территорий может потребоваться время для накопления ресурсов, сил и средств.

"Потому что условно законы войны говорят о том, что иногда это необходимо обеим сторонам. Это потребуется нам. Это нужно будет и России, ведь у нее нет сил вести войну высокой интенсивности очень долго", - добавил эксперт.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что война РФ против Украины является военным конфликтом на истощение. При этом, по его словам, контрнаступательные действия ВСУ доказали, что война не зашла "в тупик".

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