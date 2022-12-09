Війна РФ проти України може вийти з-під контролю: генсек НАТО назвав наслідки

Війна в Україні може перетворитися на війну між Росією та НАТО, якщо вторгнення РФ вийде з-під контролю.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

"Боюсь, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО та Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", - заявив генеральний секретар НАТО.

Столтенберг також зазначив, що немає жодних сумнівів у тому, що повномасштабна війна можлива. Він також наголосив, що важливо уникнути конфлікту, до якого буде залучено більшість країн Європи.