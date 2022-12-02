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Столтенберг не виключає, що війна в Україні може завершитись перемовинами

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П'ятниця 02 грудня 2022 19:49
Столтенберг не виключає, що війна в Україні може завершитись перемовинами Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Війна в Україні може закінчитися переговорами, як було з багатьма збройними конфліктами, проте Захід має продовжувати підтримувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, яку приводить Süddeutsche Zeitung.

"Більшість війн закінчуються за переговорним столом, і в цій, ймовірно, буде так само. Проте ми розуміємо: те, що відбуватиметься за цим столом, нерозривно пов'язане зі становищем на полі бою", - сказав він.

За його словами, підтримка України - це єдиний шлях, який може забезпечити дипломатичний результат, який гарантує перемогу України.

"Чим більше ми хочемо миру, тим сильніше ми маємо допомагати", - додав Столтенберг.

Водночас він стверджував, що не бачить свідчень того, що Росія хоче вести переговори з добрими намірами.

Нагадаємо, що Туреччина хоче, аби Захід посадив Україну за стіл переговорів з РФ.

Російська агресія в Україні ставить під загрозу весь міжнародний порядок. Тож у програші Росії зацікавлений увесь світ.

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