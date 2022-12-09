Война РФ против Украины может выйти из-под контроля: генсек НАТО назвал последствия

Война в Украине может превратиться в войну между Россией и НАТО, если вторжение РФ выйдет из-под контроля.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", – заявил генеральный секретарь НАТО. Столтенберг также отметил, что нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна. Он также подчеркнул, что важно избежать конфликта, в который будут вовлечены большинство стран Европы.