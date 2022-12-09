Война РФ против Украины может выйти из-под контроля: генсек НАТО назвал последствия

Война в Украине может превратиться в войну между Россией и НАТО, если вторжение РФ выйдет из-под контроля.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
"Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", – заявил генеральный секретарь НАТО.
Столтенберг также отметил, что нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна. Он также подчеркнул, что важно избежать конфликта, в который будут вовлечены большинство стран Европы.
Ранее Столтенберг заявил, что война в Украине может закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами, однако Запад должен продолжать поддерживать Киев.
Кроме того, по словам генсека НАТО, российская агрессия в Украине ставит под угрозу весь международный порядок. Так что в проигрыше России заинтересован весь мир.
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