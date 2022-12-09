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Війна РФ проти України може вийти з-під контролю: генсек НАТО назвав наслідки

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Вашингтон, П'ятниця 09 грудня 2022 21:54
Війна РФ проти України може вийти з-під контролю: генсек НАТО назвав наслідки Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війна в Україні може перетворитися на війну між Росією та НАТО, якщо вторгнення РФ вийде з-під контролю.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Боюсь, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО та Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", - заявив генеральний секретар НАТО.

Столтенберг також зазначив, що немає жодних сумнівів у тому, що повномасштабна війна можлива. Він також наголосив, що важливо уникнути конфлікту, до якого буде залучено більшість країн Європи.

Раніше Столтенберг заявив, що війна в Україні може закінчитися переговорами, як було з багатьма збройними конфліктами, проте Захід має продовжувати підтримувати Київ.

Окрім того, за словами генсека НАТО, російська агресія в Україні ставить під загрозу весь міжнародний порядок. Тож у програші Росії зацікавлений увесь світ.

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