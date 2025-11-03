Війна проти чипсів: внаслідок російського удару згорів склад Star Brands у Павлограді

За його словами, зруйновано понад 11 тисяч квадратних метрів площ готової продукції та сировини.

"На превеликий жаль, ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чипсів і сухариків. О 14:30 був повністю знищений склад готової продукції та сировини розміром 11 тисяч квадратних метрів. Знищено продукції на десятки мільйонів. Пожежники довго не могли приступити до ліквідації, бо в небі ще кружляли шахеди. Їхня героїчна праця тривала всю ніч", - написав він.

За словами Омельченка, жоден зі співробітників не постраждав. Це стало можливим завдяки побудованим на підприємствах спеціальним укриттям та чіткому дотриманню інструкцій під час повітряних тривог.

"Вважаю це сьогодні ключовим фактором збереження життів людей. Тому наполегливо рекомендую всім звертати увагу на цей фактор", - додав він.

Компанія Star Brands виробляє снеки під брендами Flint, Big Bob, Chipsters, Сан Санич, Морські, Hroom, Crispy Cris, а також продукти харчування Хуторок, La Pasta, Zeffir, Золотий Врожай тощо.